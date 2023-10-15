Бонавентура прокомментировал дебютный гол за сборную Италии

34-летний полузащитник сборной Италии Джакомо Бонавентура высказался о крупной победе над национальной командой Мальты (4:0) в рамках отборочного этапа чемпионата Европы – 2024.

«Я смог отметиться забитым мячом, это очень эмоциональный момент для меня. Особенное чувство, когда выступаешь за сборную и забиваешь гол. Я очень рад находиться в сборной и помогать ей», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что гол в ворота Мальты стал дебютным для 34-летнего футболиста в составе «скуадры адзурры».

Следующий матч сборная Италии сыграет на выезде против национальной команды Англии 17 октября.