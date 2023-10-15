Спаллетти высказался о матче Италии против Англии

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти пообщался с журналистами после поединка против национальной команды Мальты (4:0) в рамках отборочного цикла чемпионата Европы – 2024.

«Для нас было важно одержать победу. Команда сейчас находится на стадии развития. У игроков есть стремление получше узнать друг друга. Думаю, мы показали хороший футбол. Следующий матч против Англии поможет нам понять, на что мы можем претендовать в дальнейшем», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Встреча сборных Англии и Италии состоится на стадионе «Уэмбли» во вторник, 17 октября.