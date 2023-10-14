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Сборная Венгрии была сильнее сербов в споре за лидерство

14 Октября 2023 • 23:46 Комментировать
Венгрия
2:1
Сербия

Сборные Венгрии и Сербии в субботу бились за первое место в своей группе. Из-за неблагоприятного хода встречи гостям пришлось действовать первым номером. На 21-й минуте Барнабас Варга замкнул прострел в центр штрафной справа и открыл счет. Сербы отыгрались после углового, Страхинья Павлович выпрыгнул выше всех и метко пробил. В ответной атаке Роланд Шаллаи из-за штрафной эффектно поразил левый угол ворот.  Второй тайм начался с двух отмененных голов сборной Сербии. В ответ Варга пробил головой по дуге - перекладина. Тут же два раза каркас спас соперника. Бендегуз Болла мог снимать все вопросы, но чудом не попал в створ с шести метров.

Венгры выиграли и на три очка опережают противника, захватив лидерство в группе.

Протокол игры  
Венгрия2:1Сербия
(1:0) Варга Барнабас21'  
  33'Павлович Страхинья (1:1)
(2:1) Шаллаи Роланд34'  
Дибус ДенешФиола Аттила 74' (Ботка Эндре ( 74') Ланг АдамСалаи АттилаНего Лоик 62' (Кальмар Жолт ( 62') Керкез МилошНадь АдамСтайлс Каллум 62' (Болла Бендегуз ( 62') Шаллаи Роланд 74' (Ката Михай ( 74') Собослаи ДоминикВарга Барнабас  78' 84' (Адам Мартин ( 84')
Запасные: Чобот КевинСаппанош ПетерНадь ЖолтМочи ОтиллаБолог БотондГулачи ПетерГаздаг Даниэль
Милинкович-Савич ВаняЭракович Страхинья 46' (Тадич Душан ( 46') Миленкович Никола  77'Павлович СтрахиньяЖивкович Андрия 75' (Радоньич Неманья ( 75') Гудель НеманьяМилинкович-Савич СергейТерзич Алекса 46' (Костич Филип ( 46') Лукич Саша 84' (Ратков Петар ( 84') Митрович АлександарГачинович Мийат 67' (Джуричич Филип ( 67')
Запасные: Младенович ФилипМаксимович НеманьяСамарджич ЛазарРайкович ПредрагРадунович БорисИлич ИванБабич Срджан
14 октября. Стадион "Ференц Пушкаш".

 

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Сборная Сербии Сборные Венгрии
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