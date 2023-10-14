Сборная Венгрии была сильнее сербов в споре за лидерство

Сборные Венгрии и Сербии в субботу бились за первое место в своей группе. Из-за неблагоприятного хода встречи гостям пришлось действовать первым номером. На 21-й минуте Барнабас Варга замкнул прострел в центр штрафной справа и открыл счет. Сербы отыгрались после углового, Страхинья Павлович выпрыгнул выше всех и метко пробил. В ответной атаке Роланд Шаллаи из-за штрафной эффектно поразил левый угол ворот. Второй тайм начался с двух отмененных голов сборной Сербии. В ответ Варга пробил головой по дуге - перекладина. Тут же два раза каркас спас соперника. Бендегуз Болла мог снимать все вопросы, но чудом не попал в створ с шести метров.
Венгры выиграли и на три очка опережают противника, захватив лидерство в группе.
Протокол игры
|(1:0) Варга Барнабас21'
|33'Павлович Страхинья (1:1)
|(2:1) Шаллаи Роланд34'
Дибус Денеш•Фиола Аттила74' (Ботка Эндре (74') •Ланг Адам•Салаи Аттила•Него Лоик62' (Кальмар Жолт (62') •Керкез Милош•Надь Адам•Стайлс Каллум62' (Болла Бендегуз (62') •Шаллаи Роланд74' (Ката Михай (74') •Собослаи Доминик•Варга Барнабас 78'84' (Адам Мартин (84')
Милинкович-Савич Ваня•Эракович Страхинья46' (Тадич Душан (46') •Миленкович Никола• 77'Павлович Страхинья•Живкович Андрия75' (Радоньич Неманья (75') •Гудель Неманья•Милинкович-Савич Сергей•Терзич Алекса46' (Костич Филип (46') •Лукич Саша84' (Ратков Петар (84') •Митрович Александар•Гачинович Мийат67' (Джуричич Филип (67')
14 октября. Стадион "Ференц Пушкаш".
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