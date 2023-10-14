Сборная Венгрии была сильнее сербов в споре за лидерство

Сборные Венгрии и Сербии в субботу бились за первое место в своей группе. Из-за неблагоприятного хода встречи гостям пришлось действовать первым номером. На 21-й минуте Барнабас Варга замкнул прострел в центр штрафной справа и открыл счет. Сербы отыгрались после углового, Страхинья Павлович выпрыгнул выше всех и метко пробил. В ответной атаке Роланд Шаллаи из-за штрафной эффектно поразил левый угол ворот. Второй тайм начался с двух отмененных голов сборной Сербии. В ответ Варга пробил головой по дуге - перекладина. Тут же два раза каркас спас соперника. Бендегуз Болла мог снимать все вопросы, но чудом не попал в створ с шести метров.

Венгры выиграли и на три очка опережают противника, захватив лидерство в группе.