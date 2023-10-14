Сборная Италии забила 4 гола в ворота мальтийцев

Сборная Италии провела полутренировочный матч с командой Мальты. В дебюте Джанлука Манчини после подачи углового выиграл воздух и попал в штангу. Лишь в середине первого тайма фавориты открыли счет, многоходовку завершил Джакомо Бонавентура ударом под перекладину. Доменико Берарди получил мяч у правого угла штрафной и технично пробил в цель рикошетом от дальней штанги. После перерыва Мойзе Кин в борьбе не смог нанести удар, но мяч отскочил на набежавшего Берарди, и тот сделал счет разгромным. На последней минуте Давиде Фраттези взял игру на себя и с радиуса штрафной забил четвертый гол.

Сборная Италии догнала украинцев на втором месте. Лидирует Англия, у которой на три очка больше.