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Сборная Италии забила 4 гола в ворота мальтийцев

14 Октября 2023 • 23:45 Комментировать
Италия
4:0
Мальта

Сборная Италии провела полутренировочный матч с командой Мальты. В дебюте Джанлука Манчини после подачи углового выиграл воздух и попал в штангу. Лишь в середине первого тайма фавориты открыли счет, многоходовку завершил Джакомо Бонавентура ударом под перекладину. Доменико Берарди получил мяч у правого угла штрафной и технично пробил в цель рикошетом от дальней штанги. После перерыва Мойзе Кин в борьбе не смог нанести удар, но мяч отскочил на набежавшего Берарди, и тот сделал счет разгромным. На последней минуте Давиде Фраттези взял игру на себя и с радиуса штрафной забил четвертый гол.

Сборная Италии догнала украинцев на втором месте. Лидирует Англия, у которой на три очка больше.

Протокол игры  
Италия4:0Мальта
(1:0) Бонавентура Джакомо23'  
(2:0) Берарди Доменико45'  

(3:0) Берарди Доменико 64'

(4:0) Фраттези Давиде 90'

  
Доннарумма ДжанлуиджиДармиан МаттеоМанчини ДжанлукаБастони АлессандроДимарко Федерико 79' (Удоги Дестини ( 79') Барелла Николо 65' (Орсолини Риккардо ( 65') Локателли МануэльБонавентура Джакомо 87' (Бираги Кристиано ( 87') Берарди Доменико 65' (Фраттези Давиде ( 65') Распадори ДжакомоКин Мойзе 79' (Скамакка Джанлука ( 79')
Запасные: Ди Лоренцо ДжованниСкальвини ДжорджиоЭль-Шаарави СтефанВикарио ГульельмоМерет АлексАчерби ФранческоКристанте Бриан
Бонелло АнриАпап Фердинандо  54'Пепе ЭнрикоМускат ЗакМбонг Джозеф 66' (Мускат Николай ( 66') Камензули РайанЯнкам Янник  53' 84' (Пайбер Брэндон ( 84') Кристенсен Бьорн 66' (Аттард Кейн ( 66') Гийомье МэтьюМонтебелло Лука 55' (Сатариано Александер ( 55') Мбонг Пол  44' 84' (Нвоко Кирьян ( 84')
Запасные: Пизани СтивенАль-Туми РашедКорболан ХуанДегабриэле ЮргенШоу КуртБорг ЖанГалеа Джейк
14 октября. Стадион "Сан Никола".

 

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