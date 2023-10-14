Сборная Италии забила 4 гола в ворота мальтийцев

Сборная Италии провела полутренировочный матч с командой Мальты. В дебюте Джанлука Манчини после подачи углового выиграл воздух и попал в штангу. Лишь в середине первого тайма фавориты открыли счет, многоходовку завершил Джакомо Бонавентура ударом под перекладину. Доменико Берарди получил мяч у правого угла штрафной и технично пробил в цель рикошетом от дальней штанги. После перерыва Мойзе Кин в борьбе не смог нанести удар, но мяч отскочил на набежавшего Берарди, и тот сделал счет разгромным. На последней минуте Давиде Фраттези взял игру на себя и с радиуса штрафной забил четвертый гол.
Сборная Италии догнала украинцев на втором месте. Лидирует Англия, у которой на три очка больше.
Протокол игры
|(1:0) Бонавентура Джакомо23'
|(2:0) Берарди Доменико45'
(3:0) Берарди Доменико 64'
(4:0) Фраттези Давиде 90'
Доннарумма Джанлуиджи•Дармиан Маттео•Манчини Джанлука•Бастони Алессандро•Димарко Федерико79' (Удоги Дестини (79') •Барелла Николо65' (Орсолини Риккардо (65') •Локателли Мануэль•Бонавентура Джакомо87' (Бираги Кристиано (87') •Берарди Доменико65' (Фраттези Давиде (65') •Распадори Джакомо•Кин Мойзе79' (Скамакка Джанлука (79')
Бонелло Анри•Апап Фердинандо• 54'Пепе Энрико•Мускат Зак•Мбонг Джозеф66' (Мускат Николай (66') •Камензули Райан•Янкам Янник 53'84' (Пайбер Брэндон (84') •Кристенсен Бьорн66' (Аттард Кейн (66') •Гийомье Мэтью•Монтебелло Лука55' (Сатариано Александер (55') •Мбонг Пол 44'84' (Нвоко Кирьян (84')
14 октября. Стадион "Сан Никола".
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