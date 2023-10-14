Сборная Казахстана уступила датчанам в ключевом матче

Сборная Казахстана в субботу гостила у датчан в попытке остаться в реальной борьбе за выход на Евро-2024, но повторить сенсационный результат мартовского матча не удалось. В конце первого тайма хозяева удачно разыграли штрафной, и в итоге Йонас Винд с разворота отправил мяч в сетку. На 45-й минуте Расмус Хёйлунн прострелил вдоль линии вратарской, и Роберт Сков забил легкий гол - 2:0. Он же оформил дубль сразу после перерыва, убежав от опекуна к воротам и метко пробив из штрафной. Гости ответили прострелом Багдата Каирова от лицевой, и Ян Вороговский размочил счет. Вскоре эта пара обменялась ролями, и Каиров в падении головой послал мяч рядом со штангой.

У Дании и Словении по 16 очков, команд Финляндии и Казахстана - по 12 за два три тура до финиша.Протокол игры