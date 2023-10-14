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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Казахстана уступила датчанам в ключевом матче

14 Октября 2023 • 23:43 Комментировать
Дания
3:1
Казахстан

Сборная Казахстана в субботу гостила у датчан в попытке остаться в реальной борьбе за выход на Евро-2024, но повторить сенсационный результат мартовского матча не удалось. В конце первого тайма хозяева удачно разыграли штрафной, и в итоге Йонас Винд с разворота отправил мяч в сетку. На 45-й минуте Расмус Хёйлунн прострелил вдоль линии вратарской, и Роберт Сков забил легкий гол - 2:0. Он же оформил дубль сразу после перерыва, убежав от опекуна к воротам и метко пробив из штрафной. Гости ответили прострелом Багдата Каирова от лицевой, и Ян Вороговский размочил счет. Вскоре эта пара обменялась ролями, и Каиров в падении головой послал мяч рядом со штангой.

У Дании и Словении по 16 очков, команд Финляндии и Казахстана - по 12 за два три тура до финиша.Протокол игры

 
Дания3:1Казахстан
(1:0) Винд Йонас36'  
(2:0) Сков Роберт45'  
(3:0) Сков Роберт48'  
  58'Вороговский Ян (3:1)
Шмейхель КасперАндерсен ЙоакимКьяер Симон  27'Кристенсен Андреас  23'Меле ЙоакимСков Роберт 69' (Поульсен Юссуф ( 69') Хёйбьерг Пьер-ЭмильЭриксен КристианВинд Йонас 83' (Норгор Кристиан ( 83') Дольберг Каспер 69' (Кристенсен Расмус ( 69') Хёйлунн Расмус 90' (Линдстрём Йеспер ( 90')
Запасные: Рённов ФредерикЙелерт ЭлиасНельссон ВикторЛарсен Якоб-БруунДарами МохаммедЙенсен МатиасЮлманд МортенХермансен Мадс
Шацкий ИгорьБыстров МаратМарочкин АлександрАлип Нуралы  86'Каиров БагдатЗайнутдинов Бактиёр 75' (Дарабаев Аслан ( 75') Бейсебеков Абзал 62' (Куат Исламбек ( 62') Досмагамбетов Тимур 46' (Тагыберген Асхат ( 46') Оразов РамазанАймбетов Абат 46' (Вороговский Ян ( 46') Самородов Максим 80' (Чесноков Ислам ( 80')
Запасные: Тапалов ЕркинЕрланов ТемирланЗуев АлександрКасым АлибекШайзада БекханСвиридов ИванЗаруцкий Александр
14 октября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

 

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