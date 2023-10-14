​Ребров высказался после победы сборной Украины

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над Северной Македонией (2:0) в отборе на чемпионат Европы – 2024.

«Сборная Северной Македонии является крупной командой с хорошими игроками в атакующей линии. Сегодня они это доказали.

Это была очень важная игра, футболисты отдали много сил и эмоций. Теперь нужно восстановиться и оценить состояние футболистов перед игрой против Мальты», - сказал Ребров журналистам на пресс-конференции.

Отборочный матч против Мальты сборная Украины проведёт во вторник, 17 октября.