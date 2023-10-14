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Шотландская футбольная ассоциация обратилась в УЕФА за объяснениями – известна причина

14 Октября 2023 • 23:00 Комментировать

Шотландская футбольная ассоциация обратилась в УЕФА за объяснениями причин не засчитанного гола полузащитника Скотта Мактоминая в ворота сборной Испании. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, что в очном матче «красной фурии» и шотландцев, что состоялся в Севилье в четверг, Мактоминай оформил великолепный гол со штрафного удара во втором тайме - прямым ударом. Однако из-за решения главного арбитра встречи Сердара Гозубуика гол-красавец было решено отменить. А после шотландцы пропустили в свои ворота два безответных мяча.

После очной встречи сборная Шотландии продолжает возглавлять отборочную группу с 15 баллами, испанцы – на втором месте, 12 очков, но у «красной фурии» на игру меньше.

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Сборная Испании Сборная Шотландии Скотт Мактоминай
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