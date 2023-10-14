Ребров – о Мудрике: «Вы хотите, чтобы он сейчас был как Месси?»

В субботу сборная Украины обыграла Северную Македонию в отборе на Евро-2024 со счётом 2:0. Вингер Михаил Мудрик имел ряд моментов, но забить не смог. После игры комментарий по поводу игрока дал рулевой «жёлто-синих» Сергей Ребров.

«Сколько Мудрику лет? Вы хотите, чтобы он сейчас был как Месси? Он прогрессирует. При этом он уже играет в «Челси». У него всё впереди, он много работает. Сегодня он помогал команде, хоть и не забил – такое бывает», - сказал Ребров журналистам.

Напомним, что в начале 2023 года «Челси» заплатил за Михаила Мудрика 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов были заложены в сделку как бонусы.