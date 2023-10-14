Бонавентура – самый возрастной автор дебютного гола в сборной Италии

В субботу вечером сборная Италии принимает Мальту в рамках отбора на чемпионат Европы. Команда Лучано Спаллетти открыла счёт на 23-й минуте, когда гол забил полузащитник Джакомо Бонавентура – ему удался красивый удар со средней дистанции.

Для Бонавентуры это первый гол за сборную Италии. Как сообщает Opta, Джакомо стал самым возрастным автором дебютного гола в футболке итальянской национальной команды. Бонавентура забил Мальте в 34 года и 53 дня.

Остальные футболисты забивали свой первый гол за сборную Италии в более молодом возрасте.

Следить за матчем Италия – Мальта можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.