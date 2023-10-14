​Футболист сборной Франции смеялся во время минуты молчания

В пятницу вечером сборная Франции проводила гостевой матч против Нидерландов в рамках отбора на чемпионат Европы. Игру предваряла минута молчания в память об учителе, который стал жертвой трагедии во Франции.

Защитник французской сборной Жан-Клер Тодибо во время минуты молчания смеялся, что попало в кадр. Этот момент активно обсуждают в социальных сетях.

Стоит напомнить, что сборная Франции обыграла Нидерланды со счётом 2:1 и обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы.

Добавим, что Жан-Клер Тодибо был вызван в сборную Франции из-за травмы Вильяма Салиба.