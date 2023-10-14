Тарханов: Нынешняя сборная России была бы способна выйти на Евро-2024

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился мнением о национальной команде.

Специалист считает правильным решением, что в сборную не вызываются игроки старше 30 лет, ведь команда строится на перспективу, и уже сейчас игроки готовы показывать неплохой уровень.

«Думаю, нынешняя сборная была бы способна это сделать. Занять второе место в группе — реальная задача по нынешним критериям отбора», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России по решению ФИФА И УЕФА временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.