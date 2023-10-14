​Киммих уезжает из сборной Германии – объявлена причина

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих в субботу покидает расположение сборной Германии. В последние два дня 28-летний футболист не тренировался из-за инфекции. Учитывая ситуацию, Киммих отправляется в Мюнхен, где и будет выздоравливать. Об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

Таким образом, Киммих не поможет сборной Германии в октябрьских товарищеских матчах против США и Мексики.

Не пропустите текстовую трансляцию матча США – Германия на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Ранее был объявлен стартовый основной сборной Германии.