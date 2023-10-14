​Нагельсманн выбрал состав на свой первый матч в сборной Германии

В субботу вечером сборная Германии проведёт товарищеский матч против США в рамках подготовки к домашнему чемпионату Европы. Это будет первая игра Бундестим под руководством Юлиана Нагельсманна. Этот специалист решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Тен Штеген, Рюдигер, Та, Хуммельс, Фюллькруг, Вирц, Мусиала, Гросс, Сане, Госенс, Гюндоган (капитан).

Матч между сборными США и Германии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт в июне-июле 2024 года.