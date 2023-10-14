Сербы выставили боевой состав на игру против сборной Венгрии

В ближайший час сборная Сербии начнёт важный отборочный матч на Евро-2024 против команды Венгрии. В стартовом составе балканской сборной выйдут следующие футболисты:

Ваня Милинкович-Савич, Павлович, Миленкович, Эракович, Живкович, Гудель, Терзич, Гачинович, Сергей Милинкович-Савич, Митрович, Лукич.

Напомним, что прямо сейчас венгерские оппоненты сербов делят с балканцами первую строчку отборочной группы G. У каждой из команд по 10 очков, поэтому матч будет принципиальным. На два очка отстаёт команда Черногории, занимающая третье место.

Текстовую трансляцию вечернего матча европейских сборных проведёт наш сайт.