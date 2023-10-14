Сборная Литвы одолела конкурентов из Болгарии

Аутсайдеры группы G отбора Евро-2024, сборные Болгарии и Литвы, боролись за право уйти с последнего места. В более-менее равной борьбе победили гости, во многом из-за удаления Андриана Краева в конце первого тайма. Тут же Пиюс Сирвис открыл счет, а сразу после перерыва он же удвоил счет в поединке - 0:2.
Венгрия и Сербия лидируют, набрав по 10 очков, у Черногории 8 баллов, Литвы - 5, Болгарии - 2.
Протокол игры
|45'Сирвис Пиюс (0:1)
|55'Сирвис Пиюс (0:2)
Дюлгеров Иван•Димитров Кристиан•Антов Валентин 8'46' (Петров Симеон (46') •Груев Илия• 68'Попов Виктор•Чочев Ивайло46' (Петков Лукас (46') • 60'Краев Андриан 21'• 42'Петков Марин85' (Турицов Иван (85') •Десподов Кирилл• 72'Боруков Преслав46' (Русев Георги (46') •Делев Спас79' (Иванов Христо (79')
Зубас Эмилиюс•Ласицкас Юстас•Климавичюс Линас•Лекиатас Рокас•Сирвис Пиюс85' (Степонавичус Фаустас (85') •Уткус Эдгарас•Воробьев Модест•Сливка Выкинтас78' (Янкаускас Элигиюс (78') •Гинейтис Гвидас 20'69' (Ремейкис Матиюс (69') •Черных Фёдор70' (Новиковас Арвидас (70') •Паулаускас Гитис85' (Бенета Маркас (85')
14 октября. Стадион "Васил Левски".
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