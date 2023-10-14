Сборная Литвы одолела конкурентов из Болгарии

Аутсайдеры группы G отбора Евро-2024, сборные Болгарии и Литвы, боролись за право уйти с последнего места. В более-менее равной борьбе победили гости, во многом из-за удаления Андриана Краева в конце первого тайма. Тут же Пиюс Сирвис открыл счет, а сразу после перерыва он же удвоил счет в поединке - 0:2.

Венгрия и Сербия лидируют, набрав по 10 очков, у Черногории 8 баллов, Литвы - 5, Болгарии - 2.