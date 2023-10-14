Сборная Словении сделала шаг к Евро, разгромив финнов

В группе Н квалификации Евро-2024 сразу четыре команды ведут борьбу за путёвки в финальную часть, и две из них встретились сегодня - Словения и Финляндия. В дебюте Бенджамин Сеско с пенальти пробил сильно и точно, открыв счет. Он же вскоре получился пас из глубины и оказался сам перед воротами, сразу метко пробив в дальний угол - 2:0. В оставшееся время команды обменивались немногочисленными опасными моментами, а в самой концовке Эрик Янжа поставил точку - 3:0.
Словения с 16 очками лидирует, у Дании 13 пунктов, Казахстана и Финляндии - по 12, Северной Ирландии - 6, Сан-Марино - 0.
Протокол игры
|(1:0) Сеско Бенджамин16'
|(2:0) Сеско Бенджамин28'
|(3:0) Янжа Эрик90'
Облак Ян•Карничник Зан•Блажич Миха•Бийол Яка•Янжа Эрик• 10'Стоянович Петар90' (Горенц-Станкович Йон (90') •Гнезда-Черин Адам•Элшник Тими•Млакар Ян80' (Вербич Беньямин (80') •Сеско Бенджамин60' (Випотник Жан (60') •Шпорар Андраж80' (Куртич Ясмин (80')
Градецки Лукаш•Хосконен Артту•Иванов Роберт77' (Форсс Маркус (77') •Вяйсянен Лео•Алхо Николай•Кайринен Каан•Шуллер Расмус46' (Хоканс Даниэль (46') •Уронен Йере•Кялльман Беньямин 34'46' (Похьянпало Йоэль (46') •Пукки Теэму•Камара Глен
14 октября. Стадион "Стожице" (Любляна).
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