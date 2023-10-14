Сборная Словении сделала шаг к Евро, разгромив финнов

В группе Н квалификации Евро-2024 сразу четыре команды ведут борьбу за путёвки в финальную часть, и две из них встретились сегодня - Словения и Финляндия. В дебюте Бенджамин Сеско с пенальти пробил сильно и точно, открыв счет. Он же вскоре получился пас из глубины и оказался сам перед воротами, сразу метко пробив в дальний угол - 2:0. В оставшееся время команды обменивались немногочисленными опасными моментами, а в самой концовке Эрик Янжа поставил точку - 3:0.

Словения с 16 очками лидирует, у Дании 13 пунктов, Казахстана и Финляндии - по 12, Северной Ирландии - 6, Сан-Марино - 0.