Спаллетти назвал стартовый состав сборной Италии на игру с Мальтой

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти назвал стартовый состав своей команды на грядущую игру отбора на Евро-2024 против сборной Мальты. Он выглядит следующим образом:

Доннарумма (к), Дармиан, Манчини, Бастони, Димарко, Барелла, Локателли, Бонавентура, Берарди, Распадори, Кин.

Напомним, что прямо сейчас итальянцы идут в турнирной таблице на третьем месте – у команды семь очков после четырёх матчей. Выше в турнирной таблице сборные Англии (13 очков после пяти встреч) и Украины (10 очков после шести встреч).

Следить за событиями игры итальянской и мальтийской команд в режиме текстовой трансляции можно на нашем сайте. Стартуем в 19:45, не пропустите!