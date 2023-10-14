Криштиану Роналду рассказал о своих планах на дальнейшую карьеру

Нападающий «Аль-Насра» из Саудовской Аравии и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своих планах на дальнейшую карьеру.

Форвард отметил, что не думает о будущем, так всегда старается наслаждаться моментом.

«Мне нравится играть за национальную команду. На протяжении всего отбора мы играли хорошо и прошли в финальную часть Евро-2024, потому что у нас отличная команда и отличный тренер, такой как Роберто Мартинес», - приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Контракт 38-летнего футболиста с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 30 июня 2025 года.