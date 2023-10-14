Неценко: «Рамуш и Роналду научились играть вместе»

Спортивный комментатор Александр Неценко по итогам отборочного матча на Евро-2024 в группе J между командами Португалии и Словакии (3:2) отметил одну важную особенность команды-хозяйки.

«В матче со словаками я бы отметил симбиоз Роналду и Рамуша, потому что, казалось, что эти два форварда не могут играть вместе. А в этом матче оказалось, что можно», - говорит Неценко для «Матч ТВ».

Напомним, благодаря успеху португальцы стали одной из четырёх команд, которые уже квалифицировались на Евро-2024. Подопечные Роберто Мартинеса при любом раскладе не упадут ниже второго места в своём отборочном секстете.