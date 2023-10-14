Агент Дасы: Мы не говорим с Эли о ситуации в сборной Израиля

Агент защитника московского «Динамо» Эли Дасы Боаз Горен рассказал, поедет ли его клиент в сборную Израиля на ближайшие матчи.

Напомним, что из-за политической ситуации в Израиле УЕФА перенёс отборочные матчи на чемпионат Европы 2024 года на

«Честно говоря, я даже не спрашивал Эли про ситуацию со сборной, в эти дни мы с ним разговариваем совершено о других вещах. Но могу сказать, что в Израиле сейчас относительно безопасно», - приводит слова Горена «РБ Спорт».

Напомним, что 10 октября сборная Израиля должна была провести игру против сборной Швейцарии, а завтра, 15 октября, она должна была сыграть против сборной Косова.