Сборная Северной Ирландии спокойно разгромила соперников из Сан-Марино

В квалификации Евро-2024 сборная Северной Ирландии играла против соперников из Сан-Марино. Команды идут в конце таблицы группы Н, при этом у британцев класс намного выше. Интрига была убита в стартовый отрезок после голов Пола Смита и Джоша Мадженниса. На 81-й минуте Конор Макменамин поставил точку - 3:0.

Северная Ирландия набрала шесть очков и остается пятой. Противник без голов, побед и в целом набранных очков идет последним.