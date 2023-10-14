Сборная Северной Ирландии спокойно разгромила соперников из Сан-Марино

В квалификации Евро-2024 сборная Северной Ирландии играла против соперников из Сан-Марино. Команды идут в конце таблицы группы Н, при этом у британцев класс намного выше. Интрига была убита в стартовый отрезок после голов Пола Смита и Джоша Мадженниса. На 81-й минуте Конор Макменамин поставил точку - 3:0.
Северная Ирландия набрала шесть очков и остается пятой. Противник без голов, побед и в целом набранных очков идет последним.
Протокол игры
|(1:0) Смит Пол III5'
|(2:0) Мадженнис Джош11'
|(3:0) Макменамин Конор81'
Хазард Конор•Хьюм Трай•Баллард Дэниэл•Эванс Джонни63' (Прайс Айзек (63') •Льюис Джамал 43'79' (Макменамин Конор (79') •Макнейр Пэдди 90'63' (Вашингтон Конор (63') • 65'Чарльз Ши•Томпсон Джордан•Смит Пол III•Мадженнис Джош63' (Маршалл Каллум (63') •Тэйлор Дейл79' (Броди Спенсер (79')
Бенедеттини Элиа•Фаббри Филиппо•Ди Майо Роберто•Росси Данте•Баттистини Мануэль•Франчози Симоне46' (Д'Аддарио Алессандро (46') •Голинуччи Алессандро•Капиккьони Лоренцо76' (Чеккароли Лука (76') •Лаццари Лоренцо88' (Лунадей Лоренцо (88') •Нанни Никола•Витайоли Маттео60' (Муларони Марчелло (60')
14 октября. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).
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