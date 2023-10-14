Сборная Украины всё же обыграла соперников из Северной Македонии

Сборная Украины провела квалификационный матч чемпионата Европы, сыграв против соперников из Северной Македонии. Игра разделилась на отрезки до гола и после. Сначала команда Сергея Реброва доминировала и создавала момент за моментом, а далее не показала ничего. На скорости Михаил Мудрик прорвался к воротам и с острого угла пробил в кипера. Георгий Судаков метров с 20 с рикошетом отправил мяч в сетку - 1:0. Голкипер украинцев Анатолий Трубин не раз выручал до перерыва, парируя удары в упор. После перерыва корнер и удар головой Николая Матвиенко - перекладина. Судаков еще раз стрелял издали, и вратарь перевел мяч в перекладину. За минуту до свистка Александр Караваев от левой бровки сильно пробил в цель, увидев, что вратарь покинул ворота - гол.

2:0, украинцы идут вторыми с отставанием в три очка от Англии и на три балла опережают Италию с Северной Македонией.