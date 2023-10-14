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Сборная Украины всё же обыграла соперников из Северной Македонии

14 Октября 2023 • 17:56 Комментировать
Украина
2:0
Северная Македония
окончен

Сборная Украины провела квалификационный матч чемпионата Европы, сыграв против соперников из Северной Македонии. Игра разделилась на отрезки до гола и после. Сначала команда Сергея Реброва доминировала и создавала момент за моментом, а далее не показала ничего. На скорости Михаил Мудрик прорвался к воротам и с острого угла пробил в кипера. Георгий Судаков метров с 20 с рикошетом отправил мяч в сетку - 1:0. Голкипер украинцев Анатолий Трубин не раз выручал до перерыва, парируя удары в упор. После перерыва корнер и удар головой Николая Матвиенко - перекладина. Судаков еще раз стрелял издали, и вратарь перевел мяч в перекладину. За минуту до свистка Александр Караваев от левой бровки сильно пробил в цель, увидев, что вратарь покинул ворота - гол.

2:0, украинцы идут вторыми с отставанием в три очка от Англии и на три балла опережают Италию с Северной Македонией.

Протокол игры 
Украина2:0Северная Македония
(1:0) Судаков Георгий 30'  
Трубин Анатолий  Конопля Ефим  Забарный Илья  Матвиенко Николай  Миколенко Виталий  Степаненко Тарас  Зинченко Александр   76' (Сидорчук Сергей (   76' Зубков Александр   68' (Малиновский Руслан (   68'   69' Судаков Георгий   87' (Караваев Александр (   87' Мудрик Михаил   87' (Сваток Александр (   87' Довбик Артём   76' (Яремчук Роман (   76')
Запасные: Ризнык Дмитрий  Бущан Георгий  Михайличенко Богдан  Пихалёнок Александр  Назарина Егор  Ванат Владислав  Буяльский Виталий
Димитриевски Столе  Манев Йован   46' (Чурлинов Дарко (   46' Серафимов Никола   90'  Муслиу Визар  Ашковски Стефан   46' (Димоски Боян (   46' Алиоски Эгзиян  Элези Агон   74' (Дориев Люпцхе (   74' Атанасов Яни   62' (Адеми Ариян (   62'   90' Барди Энис  Миовски Боян   84' (Трайковски Александар (   84' Элмас Эльиф
Запасные: Тодороски Тодор  Митровски Димитар  Шишковски Дамьян  Алексовски Игор  Ристовски Милан  Алими Исник  Ильязовски Ахмед
 14 октября.

 

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