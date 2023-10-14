Комментатор Адамян дал прогноз на матч между сборными Венгрии и Сербии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Карен Адамян поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Венгрии и Сербии.

Эксперт отметил, что поединок является очень важным для обоих коллективов, ведь будет решаться судьба лидерства в группе G, так как у команд одинаковое количество очков.

В« таких встречах предсказать победителя довольно сложно, поэтому лучше сыграть на голах, тем более обе команды являются самыми результативными в своей группе», - приводит слова Адамяна Vprognoze.ru.

Эксперт считает, что обе команды смогут поразить ворота друг друга.

Напомним, что поединок начнётся в 21:45 по московскому времени.