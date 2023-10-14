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Чемпионат Европы по футболу 2024

Комментатор Адамян дал прогноз на матч между сборными Венгрии и Сербии

14 Октября 2023 • 17:40 Комментировать
Венгрия
...
Сербия
1 2.75 X 3.10 2 2.85
Через 3 ч. 29 мин.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Карен Адамян поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Венгрии и Сербии.

Эксперт отметил, что поединок является очень важным для обоих коллективов, ведь будет решаться судьба лидерства в группе G, так как у команд одинаковое количество очков.

В« таких встречах предсказать победителя довольно сложно, поэтому лучше сыграть на голах, тем более обе команды являются самыми результативными в своей группе», - приводит слова Адамяна Vprognoze.ru.

Эксперт считает, что обе команды смогут поразить ворота друг друга.

Напомним, что поединок начнётся в 21:45 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Венгрии карен адамян
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ВЕНГРИЯ СЕРБИЯ
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