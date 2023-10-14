​Гризманн сыграл в 81 последнем матче сборной Франции – это рекорд

Антуан Гризманн с июня 2017 года не пропустил ни одного матча сборной Франции, включая товарищеские. Серия Гризманна достигла уже 81 матча – это рекорд международного футбола. На этот факт указывает журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как мистер Чип.

В последний раз Гризманн не сыграл в матче сборной Франции 13 июня 2017 года. Тогда футболист 90 минут просидел в запасе в товарищеском поединке против Англии (победа французов 3:2).

Напомним, что в пятницу сборная Франции на выезде обыграла Нидерланды (2:1) и обеспечила себе место на чемпионате Европы – 2024. Турнир пройдёт в Германии.