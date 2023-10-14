Бывший форвард «Фиорентины» и сборной Италии Франческо Байяно в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о скандале со ставками в сборной Италии перед матчем квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Мальты.

- Помешает ли как-то скандал со ставками сборной Италии? Не думаю, что это серьезно скажется на игре против Мальты. В конце концов, не сыграют 2 футболиста, но есть и другие. В целом же эта ситуация очень неприятная, надеюсь все разрешится благополучно. Очень грустно, что в Италии снова может разгореться большой скандал.

Напомним, что игра между сборными Италии и Мальты состоится сегодня, 14 октября. Свисток о начале поединка прозвучит в 21:45 по московскому времени.