​Роналду забил 125 голов за сборную Португалии - планка рекорда поднимается всё выше

В седьмом туре отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года сборная Португалии одержала трудовую победу над командой Словакии, а Криштиану Роналду отметился сразу двумя голами. Первый он забил с пенальти, второй - с игры.

Таким образом, великий форвард добрался до отметки в 125 голов за сборную своей страны - планка, которая ранее не покорялась никому. Таким образом, благодаря этому успеху, португальская команда оформила путевку в финальную часть крупнейшего европейского футбольного форума.

В следующем матче в рамках отбора португальцы сыграют со сборной Боснии и Герцеговины.