Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Зинченко и Мудрик – в основе сборной Украины на матч против Северной Македонии

14 Октября 2023 • 15:00 Комментировать
Украина
...
Северная Македония
1 1.63 X 3.90 2 6.10
Через 0 ч. -8 мин.

В субботу в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024 сборная Украины будет играть против Северной Македонии. Главный тренер украинской команды Сергей Ребров принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко – Судаков, Зубков, Мудрик – Довбик.

Матч между сборными Украины и Северной Македонии начнётся в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.  

На текущий момент сборные Украины и Северной Македонии имеют по 7 очков в своих активах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УКРАИНА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.10.23 в 16:00
Северная Ирландия Северная Ирландия
Сан-Марино Сан-Марино
1.02 25.00 100.00
Видео
14.10.23 в 16:00
Украина Украина
Северная Македония Северная Македония
1.91 3.65 4.30
Видео
14.10.23 в 19:00
Словения Словения
Финляндия Финляндия
1.98 3.40 4.40
Видео
14.10.23 в 19:00
Болгария Болгария
Литва Литва
1.65 3.75 6.40
Видео
14.10.23 в 21:45
Дания Дания
Казахстан Казахстан
1.18 7.40 22.00
Видео
14.10.23 в 21:45
Венгрия Венгрия
Сербия Сербия
2.41 3.35 3.15
Видео
14.10.23 в 21:45
Италия Италия
Мальта Мальта
1.03 23.00 50.00
Видео
15.10.23 в 16:00
Грузия Грузия
Кипр Кипр
1.66 3.60 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Октября
15:30 · Чемпионат Европы 2024
Украина - Северная Македония: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:00 · Чемпионат Европы 2024
​Зинченко и Мудрик – в основе сборной Украины на матч против Северной Македонии
12:45 · Чемпионат Европы 2024
Гасилин сделал прогноз на матч Италия - Мальта
11:35 · Чемпионат Европы 2024
Салихова: Тедеско вывел сборную Бельгии на Евро без де Брёйне, а где все эксперты? Там же?
10:54 · Чемпионат Европы 2024
Роналду: «У сборной Португалии отличная команда и отличный тренер в виде Роберто Мартинеса» 1
09:51 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой высказал мнение о матче Дания - Казахстан
09:44 · Чемпионат Европы 2024
Роналду ответил, хочет ли сыграть на Евро-2024
08:18 · Чемпионат Европы 2024
Рейндерс: «Нидерланды провели хороший матч с Францией»
08:12 · Чемпионат Европы 2024
Эрнандес: «Франция достигла своей цели»
08:04 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско подвёл итоги матча Бельгия - Австрия
07:58 · Чемпионат Европы 2024
Роналду отреагировал на выход Португалии на Евро-2024
07:52 · Чемпионат Европы 2024
Силва считает, что сборной Португалии нужно прогрессировать
07:45 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес: «Португалия одержала заслуженную победу»
07:39 · Чемпионат Европы 2024
Фернандеш прокомментировал победу сборной Португалии
07:21 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес оценил форму Криштиану Роналду
Все новости