​Зинченко и Мудрик – в основе сборной Украины на матч против Северной Македонии

В субботу в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024 сборная Украины будет играть против Северной Македонии. Главный тренер украинской команды Сергей Ребров принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко – Судаков, Зубков, Мудрик – Довбик.

Матч между сборными Украины и Северной Македонии начнётся в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент сборные Украины и Северной Македонии имеют по 7 очков в своих активах.