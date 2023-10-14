Гасилин сделал прогноз на матч Италия - Мальта

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о предстоящем поединке квалификационного турнира чемпионата Европы - 2024 между сборными Италии и Мальты.

«Я считаю, что Мальта забить итальянцам не сможет. Думаю, что Италия выиграет и тотал матча будет меньше четырех голов», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч сборных Италии и Мальты состоится в субботу, 14 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.