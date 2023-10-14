Салихова: Тедеско вывел сборную Бельгии на Евро без де Брёйне, а где все эксперты? Там же?

Зарема Салихова, жена экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на досрочный выход сборной Бельгии на Евро-2024.

Напомним, нынешним наставником бельгийской сборной является экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии на Евро без де Брёйне. А вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал?» — заявила Салихова Metaratings.

Салихова отметила, что футбол всех расставляет на свои места, этим он и прекрасен.

Сборная Бельгии набрала 16 очков в шести турах и занимает первое место в группе F, обогнав Австрию, Швецию, Азербайджан и Эстонию.

Следующий матч подопечные Тедеско проведут 16 октября против шведской сборной.

Тедеско досрочно вывел сборную Бельгии на Евро-2024