Италия - Мальта: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Италии и Мальты проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Италия - Мальта
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Протокол игры
Доннарумма Джанлуиджи•Дармиан Маттео•Манчини Джанлука•Бастони Алессандро•Димарко Федерико•Барелла Николо•Локателли Мануэль•Бонавентура Джакомо•Берарди Доменико•Распадори Джакомо•Кин Мойзе
Бонелло Анри•Апап Фердинандо•Пепе Энрико•Мускат Зак•Мбонг Джозеф•Камензули Райан•Гийомье Мэтью•Кристенсен Бьорн•Янкам Янник•Монтебельо Лука•Мбонг Пол
14 октября. Стадион "Сан Никола".
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