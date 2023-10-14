Дания - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Дании и Казахстана проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Дания - Казахстан
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Протокол игры
Шмейхель Каспер•Андерсен Йоаким•Кьяер Симон•Кристенсен Андреас•Меле Йоаким•Сков Роберт•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Эриксен Кристиан•Винд Йонас•Дольберг Каспер•Хёйлунн Расмус
Шацкий Игорь•Быстров Марат•Марочкин Александр•Алип Нуралы•Каиров Багдат•Зайнутдинов Бактиёр•Бейсебеков Абзал•Досмагамбетов Тимур•Оразов Рамазан•Аймбетов Абат•Самородов Максим
14 октября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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