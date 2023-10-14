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Чемпионат Европы по футболу 2024

Украина - Северная Македония: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

14 Октября 2023 • 15:30 Комментировать
Украина
0:0
Северная Македония
1 1.63 X 3.90 2 6.10
1-й тайм

Сборные Украины и Северной Македонии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Украина0:0Северная Македония
Трубин АнатолийКонопля ЕфимЗабарный ИльяМатвиенко НиколайМиколенко ВиталийСтепаненко ТарасЗинченко АлександрЗубков АлександрСудаков ГеоргийМудрик МихаилДовбик Артём
Запасные: Ризнык ДмитрийБущан ГеоргийКараваев АлександрЯремчук РоманМалиновский РусланСидорчук СергейМихайличенко БогданСваток АлександрПихалёнок АлександрНазарина ЕгорВанат ВладиславБуяльский Виталий
Димитриевски СтолеМанев ЙованСерафимов НиколаМуслиу ВизарАшковски СтефанЭлези АгонАтанасов ЯниБарди ЭнисАлиоски ЭгзиянЭлмас ЭльифМиовски Боян
Запасные: Тодороски ТодорТрайковски АлександарМитровски ДимитарШишковски ДамьянАлексовски ИгорРистовски МиланЧурлинов ДаркоДимоски БоянАлими ИсникАдеми АриянДориев ЛюпцхеИльязовски Ахмед
14 октября.
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Сборная Украины Сборная Северной Македонии
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УКРАИНА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
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