Украина - Северная Македония: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Украины и Северной Македонии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Украина - Северная Македония
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Протокол игры
Трубин Анатолий•Конопля Ефим•Забарный Илья•Матвиенко Николай•Миколенко Виталий•Степаненко Тарас•Зинченко Александр•Зубков Александр•Судаков Георгий•Мудрик Михаил•Довбик Артём
Димитриевски Столе•Манев Йован•Серафимов Никола•Муслиу Визар•Ашковски Стефан•Элези Агон•Атанасов Яни•Барди Энис•Алиоски Эгзиян•Элмас Эльиф•Миовски Боян
14 октября.
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