Роналду: «У сборной Португалии отличная команда и отличный тренер в виде Роберто Мартинеса»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил уровень своей команды и главного тренера Роберто Мартинеса. Напомним, испанский специалист взялся за свою работу после чемпионата мира в Катаре, когда покинул сборную Бельгии.

«Я рад играть за сборную Португалии. Мы выступили хорошо и получили путёвку на чемпионат Европы, так как у нас отличная команда и отличный тренер в виде Роберто Мартинеса», – цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо.

Напомним, вчера сборная Португалии обеспечила себе участие на чемпионате Европы. Роналду ранее заявил, что намерен принять участие в турнире, который состоится ближайшим летом в Германии.