Мостовой высказал мнение о матче Дания - Казахстан

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался касательно предстоящего поединка между национальными командами Дании и Казахстана в отборочном раунде чемпионата Европы – 2024.

«Не вижу очевидного победителя. Дания кажется фаворитом, однако Казахстан сейчас очень хорош. Я уверен, что датчанам тут будет трудно. Думаю, сборные сыграют от обороны», - передает слова Александра «Всепроспорт».

Матч сборных Дании и Казахстана состоится на стадионе «Паркен» сегодня, 14 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.