Роналду ответил, хочет ли сыграть на Евро-2024

Центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о намерении принять участие в чемпионате Европы – 2024.

«Надеюсь, что сыграю на Евро. Еще много времени до турнира, поэтому нельзя точно говорить. Хочу избежать травм и поехать на турнир. Я рано покинул Португалию, но эта страна всегда будет моим домом. Меня поддерживают на всех стадионах, если я играю в Португалии», - передает слова 38-летнего голеадора инсайдер Фабрицио Романо.

Накануне сборная Португалии одержала победу над Словакией со счетом 3:2. Благодаря этому успеху пиренейцы гарантировали себе путевку на чемпионата Европы, который пройдет в Германии.