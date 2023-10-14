Рейндерс: «Нидерланды провели хороший матч с Францией»

Хавбек сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс высказался о поражении от национальной команды Франции (1:2) в поединке квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024.

«Я считаю, что наша команда провела хороший поединок. Мы отлично владели мячом и создавали голевые моменты. Жаль, что не удалось отыграться. Ничья в этом матче была бы хорошим результатом. Но, к сожалению, этого не произошло», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После шести туров Франция лидирует с 18 набранными баллами. Что касается Нидерландов, то «оранжевые» с девятью очками располагаются на третьей позиции.