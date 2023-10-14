Эрнандес: «Франция достигла своей цели»

Защитник национальной команды Франции Люка Эрнандес пообщался с представителями СМИ после победы над Нидерландами (2:1) в поединке отборочного этапа чемпионата Европы – 2024. Благодаря этому успеху «трёхцветные» гарантировали себе выход в финальную стадию турнира.

«Франция достигла своей цели, это была наша главная задача. Мы выдали отличную серию результатов. Встретимся в Германии в следующем году», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После шести сыгранных матчей сборная Франции набрала 18 баллов и занимает первое место в своей группе. Нидерланды с девятью очками занимают третью строчку.