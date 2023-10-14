Тедеско подвёл итоги матча Бельгия - Австрия

Рулевой сборной Бельгии Доменико Тедеско пообщался с представителями СМИ после поединка против Австрии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 3:2.

«Горжусь выступлением нашей молодежи. Некоторые футболисты впервые сыграли за сборную. У меня огромные планы на этих игроков. Этот успех важен для всей страны. Но хочу сказать, что нам было нелегко в этой встрече», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После вчерашнего успеха сборная Бельгии лидирует в своей группе, набрав 16 баллов. Австрийцы с 13 очками находятся на второй позиции.