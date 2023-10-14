Роналду отреагировал на выход Португалии на Евро-2024

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе над командой Словакии (3:2) в поединке квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024.

«Португалия на Евро-2024! Очень рад помочь команде добиться такого результата. Большая благодарность федерации футбола страны и нашим болельщикам, которые находились на стадионе», - оставил сообщение 38-летний бомбардир в своих социальных сетях.

Напомним, что во вчерашнем поединке Роналду отметился двумя забитыми мячами.

После семи туров сборная Португалии с 21 очком уверенно лидирует в своей отборочной группе.