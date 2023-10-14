Силва считает, что сборной Португалии нужно прогрессировать

Один из лидеров сборной Португалии Бернарду Силва дал комментарий после поединка со Словакией в рамках отборочного этапа чемпионата Европы – 2024. Пиренейцы отпраздновали победу со счетом 3:2.

«В этой встрече были абсолютно два разных тайма. Португалия доминировала над соперником в первой половине, мы ничего не позволили сделать сопернику. После перерыва Словакия начала применять высокий прессинг и персональную опеку. Они стали более быстро переходить между линиями, чего мы не любим. Нашей команде еще есть куда расти. Мы рады выходу в финальную стадию Евро», - приводит слова Бернарду пресс-служба УЕФА.

После семи туров Португалия набрала 21 очко и уверенно лидирует в группе J.