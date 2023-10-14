Мартинес: «Португалия одержала заслуженную победу»

В поединке отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 сборная Португалии встречалась с национальной командой Словакии. Пиренейцы победили со счетом 3:2.

Своим мнением по этому противостоянию поделился главный тренер португальской команды Роберто Мартинес.

«Я доволен результатом и количеством моментов, которые мы создали. В первой половине была очень хорошая игра от нашей команды. Мы хотели продолжать доминировать, но слишком раскрылись. У нас было намного больше моментов, но мы их упустили. Несмотря на это, команда добыла заслуженную победу», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

После семи туров Португалия с 21 очком лидирует в своей группе.