Фернандеш прокомментировал победу сборной Португалии

Звездный хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о победе над Словакией (3:2) в поединке отборочного этапа чемпионата Европы – 2024.

«Мы не хотели пропускать в свои ворота, однако не получилось сыграть на ноль. Во второй половине встречи команда действовала недостаточно организованно. Мы давали сопернику возможность использовать свободные зоны. Но у нас вышло выполнить свою задачу», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

После семи проведенных туров сборная Португалии набрала 21 очко и лидирует в своей группе. Словакия с 13 баллами располагается на второй позиции.