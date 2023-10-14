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Чемпионат Европы по футболу 2024

Фернандеш прокомментировал победу сборной Португалии

14 Октября 2023 • 07:39 Комментировать

Звездный хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о победе над Словакией (3:2) в поединке отборочного этапа чемпионата Европы – 2024.

«Мы не хотели пропускать в свои ворота, однако не получилось сыграть на ноль. Во второй половине встречи команда действовала недостаточно организованно. Мы давали сопернику возможность использовать свободные зоны. Но у нас вышло выполнить свою задачу», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

После семи проведенных туров сборная Португалии набрала 21 очко и лидирует в своей группе. Словакия с 13 баллами располагается на второй позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Бруну Фернандеш
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