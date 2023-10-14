Мартинес оценил форму Криштиану Роналду

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о влиянии нападающего Криштиану Роналду на команду.

«Роналду сейчас находится в отличной форме. Он много играет и забивает голы в своем клубе. У Криштиану огромный опыт выступлений за национальную сборную, он вдохновляет молодых парней и является примером», - передает слова специалиста Record.

В последнем матче сборная Португалии отпраздновала победу над Словакией со счетом 3:2. В этой встрече 38-летний Криштиану отметился двумя забитыми мячами.

После семи матчей отбора Евро-2024 Португалия набрала 21 балл и лидирует в группе J.