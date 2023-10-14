​Микаутадзе - первый игрок в истории грузинской сборной, забивший четыре мяча за игру

Сборная Грузии провела товарищеский матч со сборной Таиланда, одержав победу со счетом 8:0. Четыре мяча при этом забил Жорж Микаутадзе, отметился голом и Хвича Кварацхелия - но лишь одним. А вот Микаутадзе установил новую планку для грузинской сборной - до него еще никто не забивал четыре гола в составе грузинской сборной.

А последним игроком, который забил три мяча, был Шота Арвеладзе в далеком 1997 году. Тогда он огорчил сборную Армении.

Следующий матч грузинской сборной будет официальным - поединок в рамках отборочного цикла Евро-2024 против сборной Кипра. Он состоится в воскресенье.