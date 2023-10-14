Дешам: «Можно не волноваться за сборную Франции, ведь у неё есть Мбаппе»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре Килиана Мбаппе.

Нападающий «ПСЖ» принёс победу «трёхцветным» в поединке отбора Евро-2024 против Нидерландов (2:1). Благодаря сегодняшнему успеху коллектив Дешама досрочно отобрался в финальную стадию турнира, который пройдёт в Германии следующим летом, а сам Мбаппе обошёл по количеству голов за сборную легендарного Мишеля Платини.

«Не стоит беспокоиться – когда Килиан в такой форме, у сборной Франции гораздо больше шансов на победу в матчах. Мы рады за него, особенно с учётом того, что о нём говорилось в последние дни. Он продолжает покорять новые вершины», – цитирует Telefoot Дешама.