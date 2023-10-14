Четыре сборные досрочно вышли на Евро-2024

Три национальные команды присоединились к числу участников чемпионата Европы, который пройдёт в Германии в следующем году.

Помимо немецкой сборной, попавшей на турнир как организатор, число квалифицировавшихся команд официально пополнили бельгийцы, французы и португальцы.

В активе сборной Бельгии 16 очков за два тура до финиша – на десять больше, чем у идущей третьей Швеции. Франция, в очной битве одолев Нидерланды, оторвалась от «оранжевых» на девять баллов после шести туров, а Португалия досрочно обошла Люксембург (21 очко против 11) после сегодняшней победы над Словакией.

Финальный турнир, напомним, пройдёт с июня по июль 2024 года.