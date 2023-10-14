Сборная Франции сыграет на Евро в девятый раз подряд

Сборная Франции одной из первых завоевала путёвку на чемпионат Европы – 2024 в Германии.

Французы не оставили шансов соперникам по отборочной группе, одержав шесть побед в шести матчах. Сегодня «трёхцветные» окончательно гарантировали себе выход на Евро-2024, одолев на выезде сборную Нидерландов (2:1) благодаря дублю Килиана Мбаппе. Как отмечает Squawka, сборная Франции сыграет на чемпионате Европы в девятый раз подряд (включая домашний турнир 2016 года) – серия стартовала в 1992 году.

Напомним, что Франция – двукратный победитель Евро. В прошлом розыгрыше команда под руководством Дидье Дешама вылетела на стадии 1/8 финала.