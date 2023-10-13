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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Люксембурга не смогла обыграть Исландию, боснийцы одолели аутсайдера

13 Октября 2023 • 23:53 Комментировать
Исландия
1:1
Люксембург

В группе J квалификации Евро-2024 сборная Люксембурга могла догнать словаков, но в равной борьбе не смогла одолеть на выезде исландцев - 1:1. На экваторе первого тайма отличился Орри Оскарссон, а сразу после перерыва Жерсон Родригес сравнял счет.

В параллельной встрече сборная Боснии и Герцеговины предсказуемо одолела Лихтенштейн - 2:0.

Сборная Португалии с 21 очков вышла на Евро, у Словакии 13 баллов, Люксембурга - 11, боснийцев - 9, Исландии - 7 и Лихтенштейна - 0.

Протокол игры  
Исландия1:1Люксембург
(1:0) Оскарссон Орри23'  
  46'Родригес Жерсон (1:1)
Рунарссон РунарСампстед АльфонсПалссон ВикторИнгасон Сверрир  66'Финнссон Кольбейн  75'Виллюмссон Виллюм 70' (Финнбогасон Альфред ( 70') Траустасон АрнорХаральдссон Хакон-АрнарЙоханнессон Исак-Бергманн 70' (Сигурдссон Гильфи ( 70') Оскарссон Орри 70' (Торстейнссон Йон ( 70') Сигурдссон Арнор 85' (Андерсон Микаэль ( 85')
Запасные: Магнуссон ЮлиусГудьонсен АндриОлафссон Элиас-РафнХерманнссон ХьёртурХлинссон КристианГуннарссон АронТораринссон ГудмундурВальдимарссон Хакон-Рабн
Морис Антони  90'Шано Максим  82'Махмутович Энес  21'Карлсон ДиркДжогович Элдин 46' (Родригес Жерсон ( 46') Баррейро ЛеандроМартинс Кристофер  64'Синани ДанелПинту Мика 85' (Тилль Оливье ( 85') Курчи Алессио  44' 46' (Жанс Лоран ( 46') Тиль Венсан 61' (Олесен Матиас ( 61')
Запасные: Герсон ЛарсМартинс МарвинДардари АйманТилль СебастьянКорач СеидКардосо Тьяго ПерейраРупиль ТимотеЩон Ральф
13 октября. Стадион "Лаугардалсвёллур".
Протокол игры 
Лихтенштейн0:2Босния и Герцеговина
  13' Рахманович Амар (0:1)
  41' Стеванович Мирослав (0:2)
Бюхель Бенджамин  Малин Андреас   71' (Марксер Мартин (   71' Визер Сандро  Хофер Йенс  Вольфингер Сандро   33' (Severin Schlegel (   33' Люхингер Зимон  Зеле Арон  Бюхель Марсель  Гёппель Максимилиан  Fabio Luque Notaro   71' (Kenny Kindle (   71' Саланович Деннис   34'
Запасные: Бек Никлас  Оспельт Джастин  Майер Ливио  Марксер Марко  Хаслер Жюльен  Хаас Колин  Фосер Габриэль  Нетцер Андрин
Шехич Ибрагим  Дедич Амар   90' (Газибегович Юсуф (   90' Баришич Адриан-Леон   78' (Гойкович Ренато (   78' Хаджикадунич Деннис  Колашинац Сеад   86' (Билбия Неманья (   86' Пьянич Миралем   78' (Хаджиахметович Амир (   78' Цимирот Гойко  Стеванович Мирослав  Рахманович Амар  Демирович Эрмедин  Джеко Эдин   86' (Чивич Эльдар (   86')
Запасные: Пирич Кенан  Хамулич Саид  Превляк Смаил  Варешанович Дал  Менало Лука  Василь Никола  Зилькич Алмедин
 13 октября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).

 

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Сборная Исландии Сборная Боснии И Герцеговины Сборная Люксембурга Сборная Лихтенштейна
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