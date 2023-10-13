Сборная Люксембурга не смогла обыграть Исландию, боснийцы одолели аутсайдера

В группе J квалификации Евро-2024 сборная Люксембурга могла догнать словаков, но в равной борьбе не смогла одолеть на выезде исландцев - 1:1. На экваторе первого тайма отличился Орри Оскарссон, а сразу после перерыва Жерсон Родригес сравнял счет.
В параллельной встрече сборная Боснии и Герцеговины предсказуемо одолела Лихтенштейн - 2:0.
Сборная Португалии с 21 очков вышла на Евро, у Словакии 13 баллов, Люксембурга - 11, боснийцев - 9, Исландии - 7 и Лихтенштейна - 0.
Протокол игры
|(1:0) Оскарссон Орри23'
|46'Родригес Жерсон (1:1)
Рунарссон Рунар•Сампстед Альфонс•Палссон Виктор•Ингасон Сверрир• 66'Финнссон Кольбейн• 75'Виллюмссон Виллюм70' (Финнбогасон Альфред (70') •Траустасон Арнор•Харальдссон Хакон-Арнар•Йоханнессон Исак-Бергманн70' (Сигурдссон Гильфи (70') •Оскарссон Орри70' (Торстейнссон Йон (70') •Сигурдссон Арнор85' (Андерсон Микаэль (85')
Морис Антони• 90'Шано Максим• 82'Махмутович Энес• 21'Карлсон Дирк•Джогович Элдин46' (Родригес Жерсон (46') •Баррейро Леандро•Мартинс Кристофер• 64'Синани Данел•Пинту Мика85' (Тилль Оливье (85') •Курчи Алессио 44'46' (Жанс Лоран (46') •Тиль Венсан61' (Олесен Матиас (61')
13 октября. Стадион "Лаугардалсвёллур".
Протокол игры
|13' Рахманович Амар (0:1)
|41' Стеванович Мирослав (0:2)
Бюхель Бенджамин • Малин Андреас 71' ( Марксер Мартин ( 71') • Визер Сандро • Хофер Йенс • Вольфингер Сандро 33' ( Severin Schlegel ( 33') • Люхингер Зимон • Зеле Арон • Бюхель Марсель • Гёппель Максимилиан • Fabio Luque Notaro 71' ( Kenny Kindle ( 71') • Саланович Деннис 34'
Запасные: Бек Никлас • Оспельт Джастин • Майер Ливио • Марксер Марко • Хаслер Жюльен • Хаас Колин • Фосер Габриэль • Нетцер Андрин
Шехич Ибрагим • Дедич Амар 90' ( Газибегович Юсуф ( 90') • Баришич Адриан-Леон 78' ( Гойкович Ренато ( 78') • Хаджикадунич Деннис • Колашинац Сеад 86' ( Билбия Неманья ( 86') • Пьянич Миралем 78' ( Хаджиахметович Амир ( 78') • Цимирот Гойко • Стеванович Мирослав • Рахманович Амар • Демирович Эрмедин • Джеко Эдин 86' ( Чивич Эльдар ( 86')
Запасные: Пирич Кенан • Хамулич Саид • Превляк Смаил • Варешанович Дал • Менало Лука • Василь Никола • Зилькич Алмедин
13 октября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).
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