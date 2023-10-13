Сборная Люксембурга не смогла обыграть Исландию, боснийцы одолели аутсайдера

В группе J квалификации Евро-2024 сборная Люксембурга могла догнать словаков, но в равной борьбе не смогла одолеть на выезде исландцев - 1:1. На экваторе первого тайма отличился Орри Оскарссон, а сразу после перерыва Жерсон Родригес сравнял счет.

В параллельной встрече сборная Боснии и Герцеговины предсказуемо одолела Лихтенштейн - 2:0.

Сборная Португалии с 21 очков вышла на Евро, у Словакии 13 баллов, Люксембурга - 11, боснийцев - 9, Исландии - 7 и Лихтенштейна - 0.