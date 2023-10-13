Сборная Португалии досрочно отобралась на Евро-2024

Сборная Португалии сыграет на чемпионате Европы – 2024.

Команда Роберто Мартинеса обыграла соперников из Словакии (3:2) в матче седьмого тура отборочной стадии. Дублем в составе португальцев отметился Криштиану Роналду, ещё один гол на свой счёт записал Гонсалу Рамуш. Таким образом, сборная Португалии досрочно завоевала путёвку на Евро-2024, оторвавшись от занимающего третьего строчку Люксембурга на десять очков за три тура до финиша квалификации. Напомним, что финальная стадия турнира пройдёт в Германии с июня по июль следующего года.

Португалия лидирует в отборочной группе J без единой потери – 21 очко. В активе Словакии, за которой на данный момент остаётся вторая прямая путёвка на Евро, 13 баллов.