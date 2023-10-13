Сборная Греции лишила призрачных шансов соперников из Ирландии

В пятницу сборная Ирландии принимала греков в квалификации Евро. Первые имели теоретические шансы на итоговый успех, а вот гости реально ведут борьбу за второе место. Эван Фергюсон с 20 метров попал в штангу. Счет был открыт после подачи слева и удара головой Георгиоса Якумакиса. На 45-й минуте Димитрис Пелкаас не смог акцентировано пробить, мяч отскочил к Гиоргому Масурасу, который с семи метров удвоил счет.
Греки идут на втором месте с 12 очками в активе и на одну победу опережают Нидерланды.
Протокол игры
|20'Якумакис Георгиос (0:1)
|45'Масурас Гиоргос (0:2)
Базуну Гэвин•Доэрти Мэтт•Даффи Шейн•Коллинз Натан46' (Мэннинг Райан (46') •Огбене Чидози85' (Айда Адам (85') •Скэйлз Лиам•Браун Алан70' (Джонстон Майкл (70') •Каллен Джош•Смоллбоун Уильям 10'70' (Робинсон Каллум (70') •Найт Джейсон•Фергюсон Эван
Влаходимос Одиссеас•Рота Лазарос•Мавропанос Константинос•Рецос Панайотис•Цимикас Костас•Бакасетас Тасос87' (Сиопис Манолис (87') •Курбелис Димитрис64' (Бухалакис Андреас (64') • 75'Манталос Петрос•Масурас Гиоргос87' (Кулиеракис Костас (87') •Якумакис Георгиос70' (Иоаннидис Фотис (70') •Пелкас Димитрис 58'64' (Хадзийованнис Анастасиос (64')
13 октября. Стадион "Авива" (Дублин).
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