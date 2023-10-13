Сборная Греции лишила призрачных шансов соперников из Ирландии

В пятницу сборная Ирландии принимала греков в квалификации Евро. Первые имели теоретические шансы на итоговый успех, а вот гости реально ведут борьбу за второе место. Эван Фергюсон с 20 метров попал в штангу. Счет был открыт после подачи слева и удара головой Георгиоса Якумакиса. На 45-й минуте Димитрис Пелкаас не смог акцентировано пробить, мяч отскочил к Гиоргому Масурасу, который с семи метров удвоил счет.

Греки идут на втором месте с 12 очками в активе и на одну победу опережают Нидерланды.