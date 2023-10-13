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Сборная Греции лишила призрачных шансов соперников из Ирландии

13 Октября 2023 • 23:46 Комментировать
Ирландия
0:2
Греция

В пятницу сборная Ирландии принимала греков в квалификации Евро. Первые имели теоретические шансы на итоговый успех, а вот гости реально ведут борьбу за второе место. Эван Фергюсон с 20 метров попал в штангу. Счет был открыт после подачи слева и удара головой Георгиоса Якумакиса. На 45-й минуте Димитрис Пелкаас не смог акцентировано пробить, мяч отскочил к Гиоргому Масурасу, который с семи метров удвоил счет.

Греки идут на втором месте с 12 очками в активе и на одну победу опережают Нидерланды.

Протокол игры  
Ирландия0:2Греция
  20'Якумакис Георгиос (0:1)
  45'Масурас Гиоргос (0:2)
Базуну ГэвинДоэрти МэттДаффи ШейнКоллинз Натан 46' (Мэннинг Райан ( 46') Огбене Чидози 85' (Айда Адам ( 85') Скэйлз ЛиамБраун Алан 70' (Джонстон Майкл ( 70') Каллен ДжошСмоллбоун Уильям  10' 70' (Робинсон Каллум ( 70') Найт ДжейсонФергюсон Эван
Запасные: Сайкс МаркТраверс МаркМакграт ДжеймиМоламби ДжейсонО'Лири МаксО'Ши ДараОмобамиделе ЭндрюЭбоселе Фести
Влаходимос ОдиссеасРота ЛазаросМавропанос КонстантиносРецос ПанайотисЦимикас КостасБакасетас Тасос 87' (Сиопис Манолис ( 87') Курбелис Димитрис 64' (Бухалакис Андреас ( 64'  75') Манталос ПетросМасурас Гиоргос 87' (Кулиеракис Костас ( 87') Якумакис Георгиос 70' (Иоаннидис Фотис ( 70') Пелкас Димитрис  58' 64' (Хадзийованнис Анастасиос ( 64')
Запасные: Фунтас ТаксиархисДиудис СократисСалиакас МанолисПасхалакис АлександросЯннулис ДимитрисПавлидис ВангелисАлександропулос Сотириос
13 октября. Стадион "Авива" (Дублин).

 

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